تطوير أول اختبار يمكنه رصد السبب الشائع لارتفاع ضغط الدم

نجحت دراسة بريطانية جديدة في تطوير اختبار يمكنه رصد أحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق فقط.

ويعاني العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم لأسباب غالبًا ما تكون غير معروفة، وتتطلب هذه الحالة الخطيرة في كثير من الأحيان العلاج مدى الحياة بالعقاقير والأدوية المختلفة.

ولحسن الحظ تمكنت مجموعة من باحثي جامعة "كوين ماري" في لندن من تطوير أول اختبار في العالم يمكنه رصد ضغط الدم الناتج عن هرمون الألدوستيرون، وهو هرمون ستيرويد تنتجه عقيدات صغيرة في الغدد الكظرية فوق الكلى مباشرة، ويتسبب في احتباس الملح في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويستخدم الاختبار الجديد حقنة تحتوي على صبغة مشعة تلتصق بالعقيدات المنتجة للألدوستيرون فقط، يليها فحص بالأشعة المقطعية لهذه العقيدات لتحديد ما إذا كانت تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.