حقنة منزلية تقلل خطر نوبات الربو الحاد 70%

ويأتي ذلك في أعقاب الموافقة الأخيرة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية لاستخدامه في جميع أنحاء أوروبا، ومن المقرر أن تتم الموافقة على استخدام العلاج من قبل المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية في بريطانيا في شهر أغسطس القادم بعد نتائج التجارب المثيرة.

وتلقى العلاج إشادة كبيرة من الأطباء الذين لاحظوا تحولات بعد استخدام الدواء، والذي تسبب أيضًا في آثار جانبية أقل بكثير مقارنة بأجهزة الاستنشاق الستيرويدية.