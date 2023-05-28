فيروسات.. دراسة تكشف سر تمتع معمري اليابان بصحة جيدة

يمكن لبعض أنواع من البكتيريا والفيروسات الحميدة الموجودة لدى الأشخاص المعمرين، أن تطيل عمرهم مثلما اكتشفت إحدى الدراسات التي قد تم تطبيقها على بعض المعمرين باليابان وجزيرة سردينيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره خبير التغذية الشهير دكتور مايكل موسلي بناء على دراسة تم القيام بها على معمرين من اليابان ممن تجاوزوا 100 عام أو أكثر، وبعدما تم افتراض أن طول عمر كلا من سكان اليابان وجزيرة سردينيا قد يتعلق بالطعام، إلا أن المثير للدهشة أن سر التمتع بالصحة حتى تلك العمر هو وجود فيروسات جيدة في الأمعاء.