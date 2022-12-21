هل يسبب التوتر الشيب فعلًا؟

يتحول الشعر ببطء إلى اللون الرمادي أو الأبيض بمرور الوقت والتقدم في العمر، ويُنظر إلى شيب الشعر على أنه من علامات الشيخوخة، التي يمكن أن تؤثر على تقدير الشخص لذاته، خاصة إذا حدث قبل أوانه.

وكثيرًا ما نسمع بعلاقة بين الشيب والتوتر، فهل هذا صحيح علميًا؟ بينما يبدو أن الجينات عامل أكبر في ظهور اللون الرمادي، وفي الحقيقة يساهم التوتر في الشيب أيضًا.