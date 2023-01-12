السعودية.. بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"

بدأ فريق طبي سعودي، اليوم الخميس، عملية فصل "توأم سيامي" عراقي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، إن "الفريق الطبي المشرف على العملية يتكون من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".

وجاءت عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ولمواصلة دعم أعمال البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.