نجاح أول تقنية في علاج سرطان غير قابل للشفاء

واستخدمت الفرق المشاركة في العملية "تحرير القاعدة"، وهي تقنية تم اختراعها قبل 6 سنوات فقط، لإنشاء نوع جديد من العلاج بالخلايا التائية CAR لمهاجمة الخلايا التائية السرطانية.

وأصبحت أليسا جزءًا من تجربة لتلقي خلايا CAR T المعدلة وراثيًّا والتي جاءت في الأصل من متبرع سليم. وباستخدام تقنية "تحرير القاعدة" الثورية، تم تحرير الخلايا؛ ما سمح لها بمطاردة وقتل الخلايا التائية السرطانية دون مهاجمة بعضها بعضًا.

وقال الدكتور روبرت كيزا استشاري زراعة نخاع العظام بمستشفى GOSH "هذا أمر رائع للغاية، على الرغم من أنه لا يزال نتيجة أولية، والتي تحتاج إلى المراقبة والتأكيد خلال الأشهر القليلة المقبلة".