أم ترصد مرض طفلها النادر بعد أن لاحظت أنه "لا يشبهها"

لاحظت الأم البريطانية هانا دويل، 36 عاما، أن مولودها الجديد لا يشبهها ولا يشبه والده نهائيا، إذ بدا بعينين منتفختين بشكل "غير عادي"، فطلبت من الأطباء التحقق من الأمر.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، عاين الأطباء طفل هانا، وأخضعوه لعدة فحوصات، فتبين أنه مصاب بمتلازمة "الحذف الجيني"، وهي حالة نادرة يعاني فيها المواليد الجدد من فقدان الكروموسومات.

وقالت هانا عن اللحظات التي أعقبت ولادة طفلها: "عندما حملته لألمس جلده، كان مختلفا تماما عن أطفالي الآخرين، وعرفت على الفور بأن هناك شيئا مختلفا".

وأضافت: "عندما نظرت إلى عينيه كانتا متورمتين للغاية.. وكانتا تشبهان حبات اللوز".

وكشفت هانا أن الأطباء وجدوا أن طفلها يعاني من ثقبين في القلب في الأسبوع الـ26 من حملها، إلا أنه وفور ولادته شعرت أنه يعاني من مشكلة صحية أخرى.