عادات تجعلك أكثر شبابا ولياقة عند بلوغك 40 عامًا

هناك طرق تجعلك تستمتع بالحياة أكثر كلما تقدمت بالعمر، وقد تتمنى وأنت تنظر إلى صورك القديمة أن تعود أكثر شبابًا وخاليًا من الهم، مع محيط خصر أصغر.

ويمكن أن يجلب الإبحار في الذاكرة جرعة كبيرة من التحفيز، وتبقى الخطوة التالية وهي التمارين التي تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا وأكثر لياقة في الأربعينيات من العمر.

وعادة ما يترافق التقدم في العمر مع الزيادة في محيط الخصر ما لم تفعل شيئاً حيال ذلك، خاصة عند النساء اللاتي يمررن بسن اليأس، وتتحرك دهون أجسامهن مباشرة إلى البطن.

يمكن أن تؤدي دهون البطن الزائدة غير المرغوب فيها إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية، ولكنها قد تجعلك أيضًا محبطًا من مظهر ملابسك وملاءمتها.

وعندما تبلغ الأربعينيات من العمر، من الضروري أن تضع في اعتبارك عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وعدد السعرات التي تحرقها من خلال ممارسة الرياضة.

وبحسب خبير التغذية واللياقة مايك بوهل، لا توجد طريقة لخسارة الدهون في منطقة واحدة من الجسم، لذا فإن الحصول على بطن مسطح يتعلق بنظامك الغذائي العام وروتين اللياقة البدنية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن من كل مكان في الجسم، ومنها البطن.

ونستعرض في التقرير التالي مجموعة من العادات والتمارين التي تمنحك بطناً أكثر رشاقة وصحة، وهي كالتالي:

تمارين الكارديو