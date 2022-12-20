دراسة: الدهون تحت الجلد تحمي دماغ المرأة من الخرف

كشفت دراسة حديثة أن الدهون التي يختزنها جسم المرأة تحت الجلد تساعد على حماية الدماغ من الخرف والسكتات الدماغية، خلافًا للدهون التي تصيب الذكور.

وأظهر فريق من الباحثين الذين درسوا تأثير السمنة على الدماغ لعدة سنوات أن دهون البطن تعزز التهاب الدماغ لدى ذكور الفئران، بينما تقلل الدهون المتراكمة تحت الجلد من التهاب الدماغ لدى الإناث.

وتعتمد الدراسة على تبيان التوزيع التفاضلي للدهون بين الرجال والنساء، ووصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك ميزة كبيرة لدى النساء في هذا المجال، وفق ما أكده تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المهتم بالشأن العلمي والصحي.