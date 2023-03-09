فيروسات "زومبي" مخيفة بائدة قد تعود بسبب ذوبان الجليد

بدأت درجات الحرارة الأكثر دفئًا في القطب الشمالي في إذابة التربة الصقيعية، وهي طبقة متجمدة من التربة تحت الأرض، ومن المحتمل أن تثير الفيروسات التي يمكن أن تعرض صحة البشر والحيوان للخطر، بعد أن ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

وفي حين أن الوباء الذي أحدثه مرض من الماضي البعيد يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي، يحذر العلماء من أن المخاطر، على الرغم من انخفاضها، لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وفي تقرير نشرته الأربعاء نبّهت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أنه يمكن أيضًا أن يتم إطلاق النفايات الكيميائية والمشعة التي يعود تاريخها إلى الحرب الباردة، والتي لديها القدرة على الإضرار بالحياة البرية وتعطيل النظم البيئية أثناء ذوبان الجليد.

وقالت كيمبرلي مينر، عالمة المناخ في مختبر تابع لوكالة "ناسا" الفضائية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "هناك الكثير مما يحدث مع التربة الصقيعية التي تثير القلق، وهي توضح حقًا سبب أهمية الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من التربة الصقيعية مجمدة".

وتغطي التربة الصقيعية نحو خُمس نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي بمثابة كبسولة زمنية تحافظ على الفيروسات القديمة وأيضاً على بقايا محنطة لعدد من الحيوانات المنقرضة التي تمكن العلماء من اكتشافها ودراستها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اثنان من أشبال أسد الكهوف ووحيد القرن الصوفي.