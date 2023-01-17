ماذا يحدث للأطفال عند تناولهم الوجبات السريعة؟

يلجأ الكثير من الآباء إلى إطعام أطفالهم الوجبات السريعة غير الصحية بشكل دائم، كوسيلة لمنحهم السعادة، نظراً لنكهتها اللذيذة، دون وعيهم بما تحتويه من نسبة كبيرة من المواد الاصطناعية وعواقبها الصحية.

أمراض لا رجعة فيها

ذكرت الدكتورة أنجو فيرماني، من مستشفى "رينبو" للأطفال في الهند، أن تناول الأطفال لهذه الأطعمة غير الصحية يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بارتفاع السكر في الدم، والإصابة بالسمنة التي ترتبط بإصابتهم بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، وانقطاع النفس في أثناء النوم، وأيضاً اضطرابات جسدية في فترة البلوغ.