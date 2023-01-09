دراسة صادمة.. فيتامين "B3" يمكن أن يؤدي لفقدان البصر

إلا أنه وفقا لدراسة حديثة صادمة، اكتشف باحثون أن استهلاك فيتامين "B3" يمكن أن يؤدي لفقدان البصر.

في الدراسة التي أجراها باحثو مستشفى "New York Eye and Ear Infirmary" في مانهاتن، وجد الفريق أن استهلاك جرعة عالية من فيتامين "B3"، يمكن أن يؤدي للإصابة بمشكلة في نوع معين من خلايا العين، تنتهي بفقدان البصر.