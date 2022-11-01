كيف يؤثر علاج السرطان على الخصوبة؟

أظهرت دراسات عديدة أن الإصابة بالسرطان والتعرض لمختلف طرق علاجه، يؤثران على خصوبة الرجال والنساء على حد سواء، إذ يقلل العلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحة من عدد الخلايا الجنسية، ما يخفض إمكانية الحمل في المستقبل.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في أستراليا عام 2022، أن 8200 أسترالي في أعمار الخصوبة المرتفعة دون سن الأربعين، معرضون للإصابة بالسرطان، ما يفوق معدل الإصابة بمقدار الضعف مقارنة بعام 1980.

ولكن بفضل التشخيص المبكر والعلاجات الناجحة، فإن كثيرا من الأطفال والنساء والرجال المصابين بالسرطان يُشفون منه.

ولكن قليلا من المرضى لا يعرفون خطورة نقصان الخصوبة الناجم عن علاج السرطان، وخياراتهم البديلة القادرة على حماية قدرتهم على إنجاب الأطفال.

ويقدر الباحثون أن نصف المصابين فقط يخوضون نقاشا عن حماية خصوبتهم أثناء علاج السرطان.

وتؤثر أنواع العلاجات المختلفة على الخصوبة، إذ يعرض العلاج الكيميائي الذي يهاجم الخلايا السرطانية، خلايا البويضات والنطاف للخطر، متسببا في تقليل أعدادها.

ويتسبب العلاج الإشعاعي أيضا، المعتمد على تسليط طاقة إشعاعية على الخلايا السرطانية، في جرح نسيج المبيض عند الإناث، ونسيج الخصيتين عند الذكور.

ويمكن لإجراء جراحة مباشرة على الأعضاء التناسلية أن يقلل الخصوبة أيضا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وتؤدي الجرعة الزائدة من الإشعاع أو المواد الكيميائية أحيانا، إلى تدمير خلايا النطاف والبويضات كليا، ولكن تختلف نتائج العلاج من شخص لآخر.

وأنشأ الباحثون مجالا طبيا جديدا يجمع بين تشخيص السرطان والخصوبة، يُدعى "أونكوفيرتيلتي" لتزويد المرضى بخيارات تحافظ على صحتهم الإنجابية.

ويمكن الاستفادة من التطورات الأخيرة في تقنيات الإنجاب المدعم، من خلال تجميد البويضات والأجنة والنطاف، بهدف استخدامها مستقبلا.

وعند تشخيص السرطان يجب إجراء نقاشات واتخاذ قرارات الإنجاب بشكل عاجل، ما يسمح لاستشاريين متخصصين بتقييم الحالة والإدلاء بنصائحهم.

وتستغرق عملية حفظ القدرة الإنجابية وقتا في عمليات تجميد الخلايا الجنسية المطلوبة، ما يقلل من وقت بدء علاج السرطان.

وتسمح تقنيات المحافظة على القدرة الإنجابية بإمكانية الحصول على أطفال بيولوجيين في المستقبل، ما يسمح للمتعافين من السرطان ببداية حياة عائلية جديدة.