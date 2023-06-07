ما حقيقة فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق؟

وضع تصريح منسوب لمسؤول عراقي كبير في المجال الصحي، بشأن فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق، حكومة البلاد في "حرج"، ما دفع وزارة الصحة إلى نفي الأمر.

وقال وزارة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اعتماد وزارة الصحة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام، خاصة إذا ما شُخّصت في وقت مبكر".