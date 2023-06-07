ما حقيقة فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق؟
وضع تصريح منسوب لمسؤول عراقي كبير في المجال الصحي، بشأن فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق، حكومة البلاد في "حرج"، ما دفع وزارة الصحة إلى نفي الأمر.
وقال وزارة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اعتماد وزارة الصحة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام، خاصة إذا ما شُخّصت في وقت مبكر".
وبينت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن معدل الوفيات جراء مرض الحمى النزفية خلال العام الجاري انخفض عن العام الماضي بنسبة 25%، مؤكدة "قدرة واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج أي حالات وبائية".
وأوضح بيان الوزارة أن السيطرة على مرض الحمى النزفية ممكنة جدا وتتطلب التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات أو داخل المحافظة إضافة إلى أهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي.
ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها قبل الطبخ، لا سيما أن اللحوم بعد الطبخ تصبح سليمة ولا خوف منها لأن الحرارة تقتل كل المايكروبات والجراثيم إن وجدت.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحق الرد القانوني لمحاسبة الجهات التي تثير الإشاعات غير الدقيقة، التي تهدد الأمن الصحي للبلد، حسب تعبيرها.