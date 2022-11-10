مكملات الثوم والكركم وزيت السمك.. هل تحميك من الكوليسترول الضار؟

كثيرون هم الأشخاص الذي يفضلون المكملات الطبيعية على الأدوية الكيميائية، فترى بعض المرضى يلجأون لوضع أدويتهم جانبا، ويتناولون بدلا منها حبوب الثوم والكركم والقرفة وغيرها، ظنا منهم بأنها أفضل وأكثر أمانا.

ويسود الاعتقاد أن المكملات الغذائية الشائعة، مثل زيت السمك والكركم والثوم تقلل نسبة الكوليسترول "الضار" LDL في الجسم، وهو اعتقاد خاطئ قد يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وفي هذا الخصوص، يقول الدكتور ستيفن نيسن، طبيب القلب والباحث في "كليفلاند كلينك"، إن المرضى لا يعرفون أن المكملات الغذائية لم يتم اختبارها في التجارب السريرية.

كما يعتقدون أن المكملات فعالة تماما مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول، وأنها يمكن أن تنقذهم لأنها طبيعية، لكن هذا اعتقاد خاطئ.

مقارنة بين العقاقير والمكملات