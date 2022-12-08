تطوير خلايا عصبية بديلة لمرضى باركنسون

طوَّر باحثون من جامعة "كامبريدج" البريطانية، علاجًا جديدًا لداء باركنسون بواسطة خلايا عصبية مزروعة في المختبر لاستبدال الخلايا المدمرة بواسطة مرض الباركنسون في الدماغ.

واعتمد الباحثون على زراعة خلايا جذعية في المختبر، وتحويلها إلى خلايا عصبية تُزرع في الدماغ وتوقف انتشار أعراض باركنسون.

ويخطط الباحثون لاختبارها على البشر في المرحلة المقبلة من التجارب في السويد والمملكة المتحدة.