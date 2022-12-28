العقم الثانوي.. ما أسبابه وكيف يعالجه الأطباء؟
يجتمع الأطباء على أن العقم الثانوي يحدث عندما لا تستطيع المرأة الحمل مرة أخرى بعد ولادة طفلها الأخير، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكي، فإن هذه الحالة تصيب واحدة من بين كل 5 نساء حول العالم.
كيف يتم تشخيص العقم الثانوي؟
تقول الدكتورة إيميلي هافستيتلر، طبيبة الأمراض النسائية والتوليد لمجلة "بيو واو" إن تشخيص العقم الثانوي يتم بنفس طريقة تشخيص العقم الأولي، ويبدأ بفحص جسدي شامل، يشمل صور موجات فوق صوتية للحوض، بغرض تحديد ما إذا كان الرحم والمبيض طبيعيين في المظهر، ومن ثم يتم تقييم المبيض وقياس مستويات هرمون البروجسترون، كما يتم تحليل السائل المنوي للزوج.
ما أسباب العقم الثانوي؟
تؤكد الدكتورة هافستيتلر أن أسباب حدوث العقم الثانوي تشبه إلى حد كبير أسباب حدوث العقم الأولي.
وتضيف: "في كثير من الأحيان لا يمكن للأطباء تحديد سبب المشكلة، لكن بعض الأسباب الشائعة تشمل ضعف المبيض وكبر السن ومشاكل الحيوانات المنوية وانسداد قناة فالوب أو مضاعفات الحمل السابق أو تناول الأدوية والتدخين".
ما علاج العقم الثانوي؟
تقول الدكتوره هافستيتلر: "نبدأ بمحاولة اكتشاف الخطأ، واعتمادًا على السبب نطبق خطة العلاج، أحيانا نستخدم أدوية مثل "كلوميد" أو "ليتروزول"، وفي أحيان أخرى تكون الجراحة مطلوبة، وفي بعض الحالات تظهر الحاجة لإجراء تلقيح اصطناعي".