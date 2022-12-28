العقم الثانوي.. ما أسبابه وكيف يعالجه الأطباء؟

يجتمع الأطباء على أن العقم الثانوي يحدث عندما لا تستطيع المرأة الحمل مرة أخرى بعد ولادة طفلها الأخير، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكي، فإن هذه الحالة تصيب واحدة من بين كل 5 نساء حول العالم.

كيف يتم تشخيص العقم الثانوي؟

تقول الدكتورة إيميلي هافستيتلر، طبيبة الأمراض النسائية والتوليد لمجلة "بيو واو" إن تشخيص العقم الثانوي يتم بنفس طريقة تشخيص العقم الأولي، ويبدأ بفحص جسدي شامل، يشمل صور موجات فوق صوتية للحوض، بغرض تحديد ما إذا كان الرحم والمبيض طبيعيين في المظهر، ومن ثم يتم تقييم المبيض وقياس مستويات هرمون البروجسترون، كما يتم تحليل السائل المنوي للزوج.