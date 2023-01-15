ابتكار "اختبار ثوري" للكشف عن سبب العقم لدى النساء

توصل باحثون إلى اختبار جديد يمكنه الكشف المبكر عن اضطراب "الانتباذ البطاني الرحمي" وهو حالة مزمنة مؤلمة يمكن أن تسبب العقم، ومن المقرر أن يعطي هذا الاختبار الجديد الأمل للنساء اللاتي يعانين من هذه الحالة، إذ يسبب انتباذ بطانة الرحم ألما شديدا في المبايض وأجزاء أخرى من الجسم.

ويستغرق تشخيص هذا المرض نحو ثماني سنوات في المتوسط، وقد يستغرق عقدًا من الزمان، إلا أن الاختبار الثوري الجديد يعطي نتائجه في أربعة أسابيع فقط؛ ما يتيح العلاج في وقت مبكر ويقلل من فرص الإصابة بالعقم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم تطوير هذا الاختبار باستخدام حمض micro-RNA ، وهو الآلية ذاتها التي استخدمت في تصنيع لقاحات فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن تُتيح بريطانيا هذا الاختبار هذا الشهر بسعر يُقدر بـ 1000 جنيه إسترليني، مع تطلعات لأن يتم طرحه من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.