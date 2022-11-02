خلال وقت قياسي.. نجاح عملية نقل قلب من متبرع بالإمارات وزراعته لمريض في الرياض

نجح فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في العاصمة السعودية الرياض، في إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات وزراعته لمريض بالرياض خلال وقت قياسي.

ووفق موقع "سبق السعودية" فقد جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية، وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

وحسب الموقع فقد سافر فريق طبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إلى دولة الإمارات، حيث أجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفى، وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي ووصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.

وبعد وصول القلب من المتبرع باشرت الفرق الطبية والميدانية تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث تم إجراء عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح.

ويعتبر مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي تأسس عام 1989، أكبر برنامج لزراعة القلب في الشرق الأوسط، ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالميًا.