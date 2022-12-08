دراسة: البروتين المسبب للإصابة بفيروس "كورونا" يقتل أورام سرطان الرئة

كشفت دراسة جديدة أن نسخة معدلة من بروتين "سبايك" المرتبط بالإصابة بفيروس "كورونا"، يمكنها تدمير أكثر أشكال سرطان الرئة فتكًا، التي يصعب علاجها.

ويرتبط بروتين "سبايك" بآلية إصابة الفيروس للخلايا البشرية، حيث يتفاعل فيروس "كورونا" مع بروتين سبايك في الخلايا المضيفة للفيروس داخل الجسم.

ويمكن أن يصيب هذا البروتين أيضًا خلايا سرطان الرئة ويدمرها، لأنه عندما يقترن بخلايا أخرى، يمكن للبروتين أن يحرك عملية موت الخلايا، حسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال كالبيدا باهان، أستاذ علم الأعصاب في كلية "طب روش" في شيكاغو، الباحث الرئيسي في الدراسة إن هذه النتائج الواعدة يمكنها أن تمنح أملًا لمرضى سرطان الرئة.

وأضاف أنه يمكن حقن بروتين "سبايك S1" داخل الأنف في مرضى المرحلة المتأخرة من سرطان الرئة، عندما لا يكون هناك علاج آخر للسيطرة على المرض.