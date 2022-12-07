"قطع القناة المنوية".. أحدث ترندات "تيك توك"

شهدت فيديوهات خضوع الرجال لجراحة "قطع القناة المنوية" على منصة "تيك توك" ارتفاعا في نسب المشاهدة، حيث وصل بعضها إلى 500 مليون مشاهدة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأكد الطبيب المشرف على إحدى أكبر العيادات الطبية في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، تشارلز مونتيث، أن نسبة لجوء شباب العشرينات والثلاثينات لهذا الإجراء ارتفعت كثيرا في الآونة الأخيرة، رغم أن العلمية كانت تقتصر على الرجال الأكبر سنا.

وقال الطبيب إن ارتفاع عدد المهتمين بإجراء تلك العملية، جاء بعدما أقرت ولايتا ألاباما وتكساس في الولايات المتحدة قوانين صارمة على "الإجهاض".

وأضاف أن رجالاً لجأوا لهذه العملية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، حيث أكدوا أنهم "غير قادرين" على تحمل أعباء الأطفال.

وقال التيكتوكر الشهير كيث لاو، إن كثيرين لا يعرفون أن عمليات قطع القناة المنوية وسيلة لتحديد النسل، وهذا ما نريد تغيره ونشره على نطاق واسع.

وكان الممثل الكوميدي مايك بريدجن صور نفسه وهو يخضع للجراحة على تيك توك، فشوهد مقطعه ملايين المرات.

وعلق مايك: "لا أريد إنجاب الأطفال لأسباب مادية وشخصية؛ فمن المستحيل تربية طفل في هذا العالم، هذا المكان ليس آمنا.. كل يوم تثبت الأخبار أن العالم يحترق، فلماذا أنجب طفلا؟".