"الصحة العالمية" تراجع توصياتها للتطعيم ضد "كوفيد-19"

أعلنت منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء توصياتها بخصوص تطعيمات "كوفيد-19" في مرحلة جديدة من الجائحة.

وأشارت إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم لكن المجموعات الأكبر سنا والمعرضة لخطر كبير يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تلك الجرعة تكون ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرا بعد آخر جرعة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطرا أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بكوفيد-19.

وشددت على الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية عالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وحددت المنظمة السكان المعرضين لخطر كبير بأنهم كبار السن وكذلك الشباب الذين يعانون من عوامل خطر كبيرة أخرى.