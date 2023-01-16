باحثون يحذرون من تداعيات الأرق والتوتر على دماغ الرجال

وكشف التحليل أن أولئك الذين قالوا إنهم عانوا "في كثير من الأحيان" من الإجهاد أو الاكتئاب أو العصبية أو الإرهاق - منذ وقت مبكر من سن 45 - لديهم خطر متزايد بنسبة تتراوح بين 17 إلى 24% للإصابة بالخرف.

وقال الفريق البحثي، إن سبب الارتباط لا يزال غير واضح، لكن من المهم فهم عوامل الخطر للمرض.

وكتب قادة الدراسة في مجلة "غاما نتوورك أوبن" إنه "مع تقدم السكان في السن ، أصبحت اضطرابات الذاكرة أكثر شيوعًا. بطبيعة الحال، هذا يجعل فهم عوامل الخطر الخاصة بهم أمرًا مهمًّا".

وأضافوا: "من منظور الطب النفسي، من المثير للاهتمام بشكل خاص أنه من خلال النمذجة الدقيقة، أنشأنا صلة بين الأعراض المرتبطة بالضيق العقلي ومرض الدماغ العضوي، وفي هذه الدراسة، ارتبطت أعراض الضيق النفسي بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالخرف".

وأوضح الفريق أن الارتباط بين الاكتئاب والإرهاق والخرف تم اكتشافه بشكل ملحوظ فقط لدى الرجال.

ووفق الباحثين، "يمكن أن يشير هذا إلى أنه من بين الرجال الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب في كثير من الأحيان، قد تكون درجة الأعراض أكثر حدة وبالتالي ترتبط بشكل أقوى بزيادة خطر الإصابة بالخرف".

ووجدت دراسة حديثة أن 6 دقائق فقط من التمارين عالية الكثافة يوميًّا يمكن أن تساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر.