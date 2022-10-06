لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 1993

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن الجهات الصحية في البلاد سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993، وأن حالة المصاب مستقرة.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل الحالة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، وأن المريض يتلقى العلاج وحالته مستقرة.