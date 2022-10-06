لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 1993
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن الجهات الصحية في البلاد سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993، وأن حالة المصاب مستقرة.
وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل الحالة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، وأن المريض يتلقى العلاج وحالته مستقرة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوريا المجاورة، منذُ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، انتشاراً للمرض، حيث أودى بنحو 40 شخصاً حتى الآن.
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الصحة اللبنانية شكلت خلية أزمة تضم خبراء واختصاصيين للاستجابة لتفشي الكوليرا.
ويظهر داء الكوليرا عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.