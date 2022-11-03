الاستحمام بعدسات لاصقة قد يؤدي لفقدان البصر

حذرت طبيبة بريطانية مختصة في طب العيون، من أن الاستحمام بعدسات لاصقة يمكن أن يصيب العين بمرض بكتيري قد يؤدي الى فقدان البصر.

وشددت الدكتورة تينا باتيل من مؤسسة "Feel Good Contacts" الصحية في لندن، على ضرورة "التفكير مليا قبل ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام".

وقالت لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، الخميس، "يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب القرنية إذا لامست المياه الملوثة العين".

وحذرت الدكتورة باتيل من أن خطر الإصابة بالتهاب القرنية "الشوكميبا" يزداد عند ارتداء العدسات اللاصقة في الحمام، ما يتحتم على مستخدمي العدسات نزعها قبل الاستحمام.

وأوضحت أن التهاب القرنية "الشوكميبا"، هو حالة مؤلمة للغاية وخطيرة تصيب قرنية العين، لافتة إلى أنها عبارة عن "أميبا" بكتيرية طبيعية تعيش ككائنات وحيدة الخلية في مصادر مائية مثل مياه الصنبور وأنظمة الصرف الصحي والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

وقالت: "عندما نواجه الشوكميبا بشكل عام ، فإنه لا يسبب أي ضرر... ومع ذلك، عندما تصيب الأميبا قرنية العين، فإن هذا يؤدي إلى التهاب القرنية بشكل حاد... وعلى الرغم من أنها عدوى نادرة، إلا أنها أكثر شيوعا بين مستخدمي العدسات اللاصقة".

وتابعت: "يمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة للمرضى؛ ما يؤدي إلى إعاقة بصرية أو فقدان دائم للبصر... وفي الحالات الشديدة قد يكون من الضروري زرع القرنية".

ولفتت الصحيفة إلى أن تحذير الدكتورة باتيل يأتي بعد دراسة حالة كشفت أن امرأة تضررت عينها اليسرى بعد أن اغتسلت وهي ترتدي العدسات اللاصقة وأصيبت بالعدوى، مشيرة إلى أن ماري ماسون أصيبت بالتهاب القرنية "الشوكميبا" نتيجة للممارسة السيئة للاستحمام.

وارتدت ماري ماسون، البالغة من العمر 54 عاما، من المملكة المتحدة، عدسات لاصقة لمدة 30 يوما، ويعتقد أن "الأميبا" دخلت في عينيها أثناء الاستحمام.