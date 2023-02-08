مسلسل The last of Us يدفع العلماء لتطوير لقاح ضد العدوى الفطرية
أثار مسلسل " The last of Us" الذي عرض مؤخراً عبر شبكة "نتفليكس"، والذي يروي قصة نهاية العالم بسبب عدوى فطرية مرعبة لا علاج لها، مخاوف كبيرة حول العالم.
لكن لحسن الحظ طور العلماء الآن لقاحًا هو الأول من نوعه لمنع الأعراض الشديدة الناتجة عن الالتهابات الفطرية المستعصية.
ونجح علماء جامعة جورجيا في تطوير عقار يمكنه القضاء على العدوى الفطرية الناتجة عن العائلات الثلاث الأكثر شيوعًا من الفطريات التي تسبب المرض لدى البشر.
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن للقاح الجديد والفريد من نوعه مقاومة جميع أنواع العدوى الفطرية تقريبا لأنه يستهدف إنزيمًا مشتركًا بين جميع السلالات الثلاثة الشائعة، والتي تقتل 3500 شخص وتؤدي إلى مرض حوالي 50 ألفا آخرين سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.
ويعمل اللقاح المسمى NXT-2 على تزويد الجسم بأجسام مضادة يمكنها محاربة الالتهابات التي تسببها ثلاثة أنواع من الفطريات: الرشاشيات والمبيضات والمتكيسات الرئوية.
وأثبتت التجارب التي أجريت على الحيوانات أن اللقاح فعال بنسبة 100% في منع العدوى الخطيرة في القرود والفئران التي كانت مناعتها مثبطة وتتعرض لكمية قاتلة من الفطريات.
وفي حين تعتبر أحداث المسلسل خيالية بالكامل، إلا أن بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كشفت أن العدوى الفطرية تسببت بالفعل 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2021.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العدوى الفطرية أصبحت "تهديدا رئيسا" للصحة العامة وأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يجعل تغير المناخ البيئة أكثر ملاءمة لها.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارين نوريس من جامعة جورجيا: "هناك حاجة كبيرة لم تتم تلبيتها لهذا النوع من الوقاية والعلاج، خاصة بين الذين يعانون من ضعف المناعة، فقد زاد عدد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الفطرية الغازية بشكل ملحوظ خلال السنوات العديدة الماضية"، مشيرة إلى أن الفريق يستعد لبدء التجارب السريرية قريبا على البشر.