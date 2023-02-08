مسلسل The last of Us يدفع العلماء لتطوير لقاح ضد العدوى الفطرية

ونجح علماء جامعة جورجيا في تطوير عقار يمكنه القضاء على العدوى الفطرية الناتجة عن العائلات الثلاث الأكثر شيوعًا من الفطريات التي تسبب المرض لدى البشر.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن للقاح الجديد والفريد من نوعه مقاومة جميع أنواع العدوى الفطرية تقريبا لأنه يستهدف إنزيمًا مشتركًا بين جميع السلالات الثلاثة الشائعة، والتي تقتل 3500 شخص وتؤدي إلى مرض حوالي 50 ألفا آخرين سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

ويعمل اللقاح المسمى NXT-2 على تزويد الجسم بأجسام مضادة يمكنها محاربة الالتهابات التي تسببها ثلاثة أنواع من الفطريات: الرشاشيات والمبيضات والمتكيسات الرئوية.

وأثبتت التجارب التي أجريت على الحيوانات أن اللقاح فعال بنسبة 100% في منع العدوى الخطيرة في القرود والفئران التي كانت مناعتها مثبطة وتتعرض لكمية قاتلة من الفطريات.