تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يشخص سرطان الثدي في مراحله المبكرة

وعمل الباحثان في بداية المشروع مع شركة إنتل للحصول على أفضل النتائج، بالاستعانة بحلول التعلم العميق لمعالجة الصور عالية الدقة، ولكن النتائج كانت محدودة؛ بسبب عدم قدرة وحدة معالجة الرسومات على الاحتفاظ بنموذج الذكاء الاصطناعي بالكامل في الذاكرة.

وللمساعدة في التغلب على هذه المعضلة، ساعدت إنتل الباحثين الهنديين "مادو ناير" من مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة "آشا داس" من كلية يونيون كريستيان؛ في بناء تقنية تعتمد على معالجات الجيل الثالث Xeon Scalable والتي توفر إمكانيات متقدمة.

ويعتمد النموذج المطور على شبكات الخصومة التوليدية (GAN) لإنشاء صور لا يمكن تمييزها عن الصور المرضية الحقيقية.