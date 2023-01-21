هل يمكن أن يعاني المتبرعون بالدم من نقص الحديد؟

التبرع بالدم فعل نبيل يستحق الثناء، حيث تحتاج المستشفيات ومراكز الرعاية إلى تدفق مستمر من الدماء والصفائح الدموية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، لذلك من الضروري أن نتبرع جميعاً بالدماء بشكل منتظم، لكن هل يمكن أن يؤدي التبرع المتكرر بالدم لحالات مرضية مثل نقص الحديد؟

من المعروف أنه عندما يتبرع الإنسان بخلايا الدم الحمراء، فهو يتبرع معها بما تحمل من حديد، وهو يعتبر مكونًا أساسيًا من مكونات الهيموجلوبين الذي يساعد في الحفاظ على القوة والطاقة.

ووفقًا للدكتور جاستن جوسكيويتش، المدير المساعد لمركز التبرع بالدم في مايو كلينك في مينيسوتا، فإنه "من الممكن أن يعاني المتبرعون بالدم بانتظام من أنيميا الحديد، إذا لم يتخذوا الخطوات الصحيحة".

وشرح: "إذا لم يعوض المتبرعون بالدم بشكل متكرر ما يفقدونه من الحديد من خلال نظامهم الغذائي أو المكملات الغذائية، فيمكن أن يصابوا بنقص الحديد بمرور الوقت"، مشيراً إلى أن هذا هو سبب طلب المركز أن يتبرع الفرد بالدم الكامل مرة كل 12 أسبوعًا.

وأضاف: "يستغرق الجسم بعض الوقت لامتصاص الحديد وإنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة، وكجزء من عملية التبرع بالدم، نمنح المتبرعين معلومات حول مصادر الحديد للمساعدة في تعويض تلك الخلايا التي تم التبرع بها".