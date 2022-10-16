دراسة: ظاهرة Fitspo تؤثر على الصحة العقلية للفتيات

كشفت دراسة علمية مثيرة للجدل أن الغرق في ثقافة اللياقة البدنية أو ما يسمى "Fitspo" الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي يضر بالصحة العقلية للشابات.

وضم برنامج Fitspo، مؤثرين منغمسين يشاركون صورًا أو مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يمارسون الرياضة بهدف تحفيز الآخرين.

وتتجسد هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، حيث يمكن للمرأة أن تكسب ملايين المتابعين من خلال نشر محتوى اللياقة البدنية هذا.

جين سيلتر، مؤثرة اللياقة الأمريكية التي تحمّل بانتظام محتوى لنفسها وهي تمارس التمارين الرياضية ، على سبيل المثال ، في قناتها 13.5 مليون شخص .

لكن وفقًا لأوريلين داودي ، الباحثة في علوم الرياضة من جامعة مالمو في السويد ، فإن هؤلاء النساء يقعن في فخ النرجسية حيث يتم دفعهن إلى ممارسة الرياضة فقط من خلال الرغبة في الحصول على موافقة من الآخرين.

وأضافت أن المنشورات الناتجة عن هذه الصورة المثيرة المزروعة يمكن أن تتسبب في ضائقة عقلية للنساء الأخريات لأنهن يقارن أجسادهن الواقعية بهذه النسخ المثالية.

وقالت في إحدى المجلات: "إن مشاهدة هذا السلوك والانخراط فيه مرتبط بتدهور صورة الجسد، والإدراك العام للذات، والصحة العقلية، الإلهام يجسد جوهر الجانب الإشكالي لوسائل التواصل الاجتماعي".

"ضمن هذه الثقافة ، هناك تركيز كبير على الجسم المدرب جيدًا والجذاب و المثير ".

وقالت: "الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لا تركز بشكل خاص على التدريب نفسه، حتى لو كانت التعليقات تحتوي في كثير من الأحيان على إشارات واضحة للتمرين".

تميل الصور بدلاً من ذلك إما إلى إظهار الأوضاع المختارة بعناية أو إبراز أجزاء محددة من الجسم.

وأضافت أن المنشورات الناتجة عن هذه الصورة المثيرة المزروعة يمكن أن تسبب ضائقة عقلية لنساء أخريات حيث يقارن أجسادهن الواقعية بهذه الإصدارات المثالية.

وكتب في إحدى المجلات: "إن المشاهدة والانخراط في هذا السلوك مرتبط بتدهور صورة الجسد والإدراك الذاتي العام والرفاهية العقلية، يجسد Fitspiration جوهر الجانب الإشكالي لوسائل التواصل الاجتماعي".

والنتيجة، كما تقول، هي موقف تمارس فيه النساء التمارين لمجرد إرضاء الآخرين بأجسادهن، بدلاً من تحفيزهن على الحصول على لياقتهن.

وبينما ينشر كل من الرجال والنساء صورًا في ثقافات اللياقة البدنية عبر الإنترنت، قالت إن النساء الأصغر سنًا أكثر عرضة للأجساد المثالية عبر وسائل الإعلام، مما يجعلهن أكثر عرضة للخطر.

غالبًا ما تنشر الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا صورًا ومقاطع فيديو لها في ملابس ضيقة للجلد وهي تؤدي اليوغا أو تستخدم الدمبل التي عادةً ما تكون وراءها في الأمام والوسط ، وبعضها تلقى ما يصل إلى 200000 إعجاب.

وبعض الحالات محفوفة بمخاطر الانزلاق نحو "الإغراء والإباحية" عندما يقترح المتابعون على الفتاة إنشاء حساب على Onlyfans وبيع صورها كمحتوى للبالغين.