الولايات المتحدة تجيز دواءً جديدًا لعلاج مرضى الزهايمر

نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي، في أيلول/سبتمبر، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر بنسبة 27 بالمئة خلال فترة 18 شهرا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن ليكيمبي وأدوهيلم "يمثلان تقدما مهما في المعركة المتواصلة لعلاج مرض الزهايمر بشكل فعال".

ووافقت الوكالة على العقارين في إجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة وحيث هناك حاجة طبية قائمة.