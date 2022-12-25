كيف تحافظ على صحة الدماغ من الخرف؟

يعد الدماغ الذي يبلغ متوسط وزنه 1,3 كغم ويتكون من 100مليار خلية عصبية، بمثابة قائد الفرقة في جسم الإنسان بأكمله، لذلك من الضروري العناية به، وفق ما ذكر موقع Best Life، ونشره موقع pourquoidocteur الصحي.

وبحسب خبراء، فإن نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ويتم تشخيص نحو 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بينما يعتبر مرض الزهايمر السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لطبيبة الأعصاب فيرنا بورتر، فإن هذا العضو المعقد، يدير كل ما نقوم به من نوم وجوع وتفكير وانفعالات وحركات.

وقد شاركت بورتر، أخصائية الأعصاب ومديرة خدمة الخرف ومرض الزهايمر والاضطرابات العصبية الإدراكية في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية، العناصر التي يمكن أن تعزز نشاط هذا العضو المعقد الذي لا غنى عنه.

لعل الأمر يبدو مفاجئا، لكن التحدث والتواصل والتعرف على أشخاص آخرين جزء أساسي من صحة الدماغ الجيدة، تؤكد طبيبة الأعصاب أن "الحفاظ على شبكة عائلية قوية والأصدقاء أمرٌ في غاية الأهمية".

إذا كانت دائرتك الاجتماعية صغيرة جدًا، توصيك الخبيرة بالانضمام إلى منظمات تطوعية أو النوادي أو المجموعات الاجتماعية، أو أخذ دروس على سبيل المثال في صالة للألعاب الرياضية أو في الجامعة، أو الخروج والتنزه والذهاب إلى السينما أو الحديقة أو المتحف أو الأماكن العامة الأخرى من أجل مضاعفة فرص إنشاء روابط اجتماعية لا غنى عنها في حماية صحة الدماغ.