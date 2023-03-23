دراسة: أصوات السيارات ترفع ضغط الدم

من الشائع أن ينزعج معظم الناس من أصوات المحركات العالية وسط الطرق المزدحمة، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن وجود علاقة بين صوت محرك السيارة وارتفاع ضغط الدم.

وفي الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 240 ألف شخص في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، لم يكن لديهم ارتفاع في ضغط الدم في بداية الدراسة.

وبناءً على تقييم حالات المشاركين في نهاية الدراسة التي دامت 8 سنوات، وجد الباحثون علاقة بين تعرض المشاركين لصوت محركات السيارات ومعاناتهم من ارتفاع ضغط الدم.