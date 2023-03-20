"سوبر فروت".. هذه الفاكهة ستمنحك الجسم المثالي

توصلت دراسة حديثة إلى أن العنب البري هو مفتاح الحصول على الجسم الرشيق والأكثر لياقة لمن يتناولونه باستمرار.

وأكد الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Nutrients، أن العنب البري يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الرياضي وحرق دهون الجسم.

ووجد الفريق البحثي أن تناول 25 جرامًا من العنب البري المجفف، يدفع الجسم إلى حرق المزيد من الدهون أثناء ممارسة الرياضة.

وتعادل هذه الكمية من الفاكهة المجففة بالتجميد يوميًا تناول كوب من الفاكهة في شكلها الطبيعي، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

علاوة على جعلك أكثر رشاقة، تساعد الفاكهة المذكورة عضلاتك في توفير إمدادات الجليكوجين النادرة، وهي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم.

وبحسب الباحثين، فهذا يعني أن العنب البري يمكن أن يساعدك على ممارسة الرياضة لفترة أطول وحتى أن تؤدي بشكل أفضل من الناحية النظرية.

وعند ممارسة الرياضة، يقوم الجسم بتفكيك الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة، وهي عملية تعرف باسم "أكسدة الدهون".