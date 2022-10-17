مخاوف من انتشار الكوليرا في مدارس شمال شرق سوريا

فيما أشار يوسف سليمان طالب في المرحلة الثانوية إلى أن حالة من الخوف والقلق يعيشها الطلاب بعد إعلان هيئات الصحة في المنطقة ظهور داء الكوليرا، إذ إنّ الأطباء يؤكدون أنّ المدرسة بيئة مهيّأة لانتشار الأمراض المعدية.

وقال سليمان: "أحاول حماية نفسي في المدرسة خلال عدد من الإجراءات حتى لا ألتقط العدوى، إذ أحمل معي بعضا من مستلزمات النظافة الشخصية والتعقيم، لكن الكثير من الطلبة لا يستطيعون تأمين ثمن هذه المواد؛ مما يزيد الأمر سوءاً".

وأضاف: أتجنب ستخدام دورات المياه في المدرسة، كما أتجنب شراء أيّ وجبة من الأطعمة المصنعة والسريعة من المدرسة؛ خوفاً من التلوّث ومن الإصابة بالكوليرا أو بأيّ مرض آخر".

وقالت بهار حسن، مديرة إحدى مدارس الحسكة، لـ"إرم نيوز"، إن "تناول مخاطر الكوليرا وسرعة انتشاره في وسائل الإعلام أقلق الطلبة وذويهم، لا سيما بعد ظهور أعراض على الكثير من المرضى في الحسكة، حيث باتت مشافي المدينة تكتظ بالمرضى الذين يعانون من أمراض معوية وحالات قصور كلوي، إلا أن أي حالة إصابة بالمرض لم تُسجل في المدرسة حتى الآن".

وأضافت: "نحن نستقبل الطلبة في بداية عام جديد، ونرجو أن يكون خالياً من أي مرض، وعند الضرورة ستتخذ وزارة التربية بالتنسيق مع إدارة المدارس الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان تمكن الطلبة من مواصلة تعليمهم في بيئة آمنة وصحية".