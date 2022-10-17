مخاوف من انتشار الكوليرا في مدارس شمال شرق سوريا
مع عودة الطلبة إلى مدارسهم في مناطق شمال شرقي سوريا، تتزايد مخاوف الطلاب وذويهم من احتمال انتشار الكوليرا في تلك المؤسسات التربوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ما تُسمى بـ"الإدارة الذاتية" عن تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في الرقة ودير الزور، وسط ظهور أعراض على الكثير من المرضى في الحسكة، وتحذيرات لاتّباع وسائل الوقاية للحدّ من انتشاره.
وقال غياث خليل من سكان الحسكة، شمال شرق البلاد، لـ"إرم نيوز"، إن "خطر الكوليرا بات يهدد السكان في المنطقة، خاصة مع استمرار أزمة المياه والظروف الشبيهة بالجفاف، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالقلق من احتمال انتشار الأمراض بين أطفالنا في المدارس".
وأضاف: "المدارس مزدحمة بالطلاب ولا يعرفون كيف يحمون أنفسهم من المرض، حيث تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة، وأكثر ما يعانيه الطلبة هو عدم وجود المياه في تلك المدارس".
وبين خليل بأنه ولتأمين مياه الشرب يلجأ السكان وبشكل منتظم إلى شراء المياه من أصحاب الصهاريج المتنقلة دون خضوعها للمعالجة والتعقيم، والتي تملأ من الآبار بشكل مباشر، ما تُسبّب إصابة السكان بأمراض".
وأكد أن "مستلزمات النظافة غير متوفرة أيضاً في مدارس الحسكة، ومعظم الطلبة من الفئات الفقيرة ولا يستطيعون تأمينها".
فيما أشار يوسف سليمان طالب في المرحلة الثانوية إلى أن حالة من الخوف والقلق يعيشها الطلاب بعد إعلان هيئات الصحة في المنطقة ظهور داء الكوليرا، إذ إنّ الأطباء يؤكدون أنّ المدرسة بيئة مهيّأة لانتشار الأمراض المعدية.
وقال سليمان: "أحاول حماية نفسي في المدرسة خلال عدد من الإجراءات حتى لا ألتقط العدوى، إذ أحمل معي بعضا من مستلزمات النظافة الشخصية والتعقيم، لكن الكثير من الطلبة لا يستطيعون تأمين ثمن هذه المواد؛ مما يزيد الأمر سوءاً".
وأضاف: أتجنب ستخدام دورات المياه في المدرسة، كما أتجنب شراء أيّ وجبة من الأطعمة المصنعة والسريعة من المدرسة؛ خوفاً من التلوّث ومن الإصابة بالكوليرا أو بأيّ مرض آخر".
وقالت بهار حسن، مديرة إحدى مدارس الحسكة، لـ"إرم نيوز"، إن "تناول مخاطر الكوليرا وسرعة انتشاره في وسائل الإعلام أقلق الطلبة وذويهم، لا سيما بعد ظهور أعراض على الكثير من المرضى في الحسكة، حيث باتت مشافي المدينة تكتظ بالمرضى الذين يعانون من أمراض معوية وحالات قصور كلوي، إلا أن أي حالة إصابة بالمرض لم تُسجل في المدرسة حتى الآن".
وأضافت: "نحن نستقبل الطلبة في بداية عام جديد، ونرجو أن يكون خالياً من أي مرض، وعند الضرورة ستتخذ وزارة التربية بالتنسيق مع إدارة المدارس الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان تمكن الطلبة من مواصلة تعليمهم في بيئة آمنة وصحية".