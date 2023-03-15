دراسة: اختبار البول للتنبؤ بسرطان المثانة قبل سنوات من الإصابة

ووفق التقرير، يظهر هذا الاكتشاف في اختبار بسيط للبول، وقد تم تقديم النتائج في 10 آذار/مارس الجاري في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية في ميلانو.

وأوضح التقرير أنّ سرطان المثانة ليس مرضًا نادرًا بأي حال من الأحوال، فهو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم اكتشاف أكثر من 200 ألف حالة كل عام.

كما أنه معروف بخطورته ونهاياته المأساوية، حيث إنّ نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض في مرحلة متقدمة فقط يبقون على قيد الحياة لأكثر من خمس سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى التشخيص المتأخر وتكرار المرض.

ويقول الأطباء إنّ العَرَض الرئيسي المرتبط بسرطان المثانة هو وجود دم في البول، وتوجد هذه الأعراض لدى حوالي 90 % من المرضى، وغالبًا ما يظهر النزيف في نهاية التبول، وقد يكون لون البول ورديًا قليلاً أو أحمر داكنًا أو خمريًا اعتمادًا على شدة النزيف.