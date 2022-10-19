ثقافة الحمية.. عواقب وخيمة ووعود كاذبة

هناك أجسام سليمة لها أنواع مختلفة من الوزن، لكن ثقافة اتباع نظام غذائي (الحمية) جعلتنا نربط الصحة والجمال والعافية بفقدان الوزن. وهذا يعني أن الأمر يتعلق بمصدر كبير من الضغط النفسي والجسدي بالنسبة لكثير من الناس.



هناك مواضيع معينة ترافقنا منذ ولادتنا. من هذه المواضيع بلا شك ثقافة الحمية (النظام الغذائي)، سيظل الغذاء أو الكيلوغرامات التي نمتلكها أو نحافتنا الظاهرة أسئلة متكررة طوال حياتنا، مثل معرفة مقدار المال الذي نملكه، وماذا نفعل أو أي أسرة نريد تكوينها.

إن ثقافة الحمية راسخة في العالم الغربي لدرجة أن مهاجمتها أو تفكيكها قد لا تسقط بعض أقوى الشركات في العالم وحسب، بل تفكك أيضًا أنماط الحياة الأصيلة ومُثُل الجمال.

وفقًا للتقرير الذي نره موقع nospensees يوم الثلاثاء ففيما وراء مضار ثقافة الحمية الغذائية على الجسم فقد ركزت الصحة العقلية على هذا الموضوع منذ سنوات عديدة لأنها الخطوة الرئيسية في الوقوع في سلسلة من سلوكيات التغذية السامة.

إثبات الوجود

نقضي الكثير من الوقت في التفكير في شكل أجسامنا وكيف يمكن أن تبدو أفضل وأجمل. منذ أن كنا صغارًا ونحن نفكر في تغيير جسدنا حتى يبدو أكثر شبهاً بما نراه في وسائل الإعلام. يجب تغييره لجعله "أكثر جمالا". بهذه الطريقة نتبنى مفهوم الحمية الغذائية بسرعة حتى نكسب نظرة أفضل على أنفسنا وحتى نشعر بأننا أحسن خالا.

ففيما ننظر أكثر فأكثر إلى الرسائل التي تلهمنا برفض جزء من أجسامنا وبالإصغاء إلى نصائح فقدان الوزن التي من المفترض أن تعطينا حياة أفضل يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا نعتقد أن بعض التغييرات في أجسامنا ستجعلنا أكثر سعادة؟ ولماذا نرى مثل هذه العلاقة الواضحة بين الوزن والصحة ونستبعد من المعادلة متغيرات أخرى، هي على الأقل بنفس الأهمية؟

ثقافة تهتم فقط بوزنك

لقد سيطرت علينا ثقافة النظام الغذائي أو المثل الأعلى الكارثي القائم على فكرة بناء مجتمع كاره للدهون منذ الطفولة. فكرة فقدان الوزن موجودة في كل مكان. غالبًا ما يظهر الالتزام باتباع نظام غذائي معيّن إذا كنت تعاني من بضعة أرطال زائدة، ليس من أجل الصحة ولكن من أجل الجماليات. إن للتحكم في حياتك علاقة كبيرة بالتحكم في وزنك.

إن ما يخفَى علينا في كل خطاب يدعو إلى النحافة باعتبارها تجسيدًا للجمال والصحة، والذي قبلناه بل واستوعبناه لفترة طويلة هو أننا لسنا من نسيطر على اجسادنا. فنحن لا نملك في الواقع سوى وهْمٍ نسميه "الحفاظ على وزن جيد". الحال أن أجسامنا تتحدث لغة أكثر ثراءً من رياضيات السعرات الحرارية.

هذه الرسالة التي تمجد مزايا فكرة "وزن أقل من اجل سعادة أكبر" كثيرًا ما يتم العناية بها جيدًا لحد أننا نؤمن بها، بديهيًا، لأنها سارية في كل مكان. في السينما، في التلفاز، في الحانات، في مناقشاتنا، وفي كلمات أحبائنا. سواء كانت مموهة أو صريحة فهذه الرسالة موحدة ولا يمكن إنكارها تقريبًا: كوني جميل، عليك فقط أن تكونينحيفة!

وهم

تغذي ثقافة النظام الغذائي الخجل الجسدي، والتمييز الجسدي، وتشجع اضطرابات التغذية. وبالتالي فهي تغرس في الأذهان الاعتقاد الخاطئ بأن تناول أطعمة معينة والعيش في جسم أكثر رشاقة يزيد من قيمة كل واحد منا.

تقدر الأبحاث الحالية أن حوالي ثلث السكان الأمريكيين يعرفون شخصًا عانى من خجل جسدي. وفضلا عن ذلك يعتبر حوالي 85٪ من الناس أن عار السمنة مشكلة خطيرة. تؤكد هذه الإحصائيات على أهمية استشارة المتخصصين والالتزام بتفكيك ثقافة الغذاء الخاطئة.

يجدر بنا أن نلقي نظرة على بعض المقدمات الرئيسية لثقافة النظام الغذائي الأكثر شعبية وانتشارًا.

وعود كاذبة

تدور معظم الوعود التي تروّج لها الحميات الغذائية حول هذا الشعار أعلاه. إذا لم نشكك في الوعد المركزي للحمية فإننا قد نقبل ونصدق مثل هذه الأكاذيب لأنفسنا ولمن حولنا أو حتى لمرضانا في المستقبل.

في معظم الحالات تفشل الحميات في وظيفتها الوحيدة: تسهيل إنقاص الوزن. تشير الأبحاث إلى أن 80٪ من الحميات الغذائية تفشل على المدى الطويل.

وتؤكد الأبحاث أن الحمية في الأساس تؤذي عملية الأيض، لأن بيولوجيتك غير مبرمجة للدخول في وضع الجوع. لذا فإن الحميات تزيد من احتمالية الإفراط في الأكل والأكل القهري، أي الطريقة التي يقول بها الجسم "يا أنت ! أنا أتضور جوعًا هنا! اطعمني الآن! ". على الرغم من أن ثقافة الحمية تخبرنا بخلاف ذلك فمن المهم أن نصغي إلى أجسادنا.

السعي للتوافق مع التصورات الاجتماعية لشكل الجسم المثالي وحجمه يزيد من احتمالية الإصابة بخجل جسدي مرتبط باضطرابات التغذية أو باضطراب بسبب تشوّه الجسم.

تؤثر اضطرابات التغذية على الأشخاص من جميع الأحجام، وليس فقط ما نسميه "الأجسام ذات الوزن الزائد"، وهي مرتبطة سلبًا بمقاييس السعادة والصحة.

ترتبط اضطرابات التغذية بالعديد من الآثار الضارة للصحة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) مشاكل الجهاز الهضمي، وعدم انتظام الدورة الشهرية، واضطرابات القلب، وهشاشة العظام، ومضاعفات الفم والأسنان، والاضطرابات النفسية المرضية.

تفكيك ثقافة الحمية

بالنظر إلى الآثار الضارة لثقافة الحمية كيف يمكننا العمل على تفكيكها؟ على الجانب الإيجابي لا توجد جذور لثقافة الحمية في بيولوجيتنا. ولذا فإننا نتعلم ثقافة الحمية كما نتعلم جميع جوانب أي ثقافة مما يعني أنه يمكن نسيانها أيضًا وتجاهلها.

يحدث إلغاء هذا التعلم بشكل مختلف بالنسبة لأشخاص مختلفين، لأن كل واحد منا يكافح بهُوياته - التي تمنحنا امتيازات وعيوب في عالم ملوث بثقافة النظام الغذائي.

علينا أن نؤكد أن الصحة لا تساوي وزناً أو شخصًا آخر. وأن جميع الأجسام صالحة وأنه من الضروري الذهاب إلى اختصاصي في التغذية ليس لإنقاص الوزن ولكن حتى يتمكن جسمنا بالطريقة التي تغذيه، من أداء وظائفه الحيوية بشكل أفضل. وحتى يجعلنا هذا الجسم نشعر بحرية أكبر.

فلو كان الناس، وخاصة النساء غي ضحايا باستمرار لأجسادهم أو أوزانهم أو بشرتهم أو حجمهم لاكتسبنا وقتًا ثمينًا حتى نتفرغ لمصالح واهتمامات أخرى.

ثقافة الحمية تحوّلنا إلى أجسام لها قيمة فقط في ظهروها أمام الآخرين. يقع معظم الناس في هذا الفخ، لكن الجزء الذي لا يسقط في هذا الفخ يكون أكثر سعادة وصحة وأكثر راحة - وأقل انخداعًا.