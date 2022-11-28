بكتيريا في تربة الزراعة المنزلية تودي بحياة امرأة أسترالية

في حادثة مروعة، توفيت أسترالية جرّاء استنشاقها بكتيريا "ليجيونيلا" والتي يطلق عليها اسم "البكتيريا الفيلقية"، وذلك أثناء زراعتها لبعض النباتات في حديقة منزلها، باستخدام خلطات التربة المعبأة.

وتسبب استنشاق المرأة الستينية لتك البكتيريا لإصابتها بالتهاب رئوي شديد، وتوفيت خلال أيام قليلة.

وعلى إثر الحادث، حذرت وزارة الصحة الأسترالية من أن بعض خلطات الأتربة المخصصة لزراعة النباتات في حدائق المنازل، يمكن أن تحتوي على البكتيريا القاتلة "ليجيونيلا".

وبكتيريا ليجيونيلا تسبب داء الفيالقة الذي يصيب الجهاز التنفسي، وقد يكون قاتلا.

ويقول الأطباء إن هذه هذه البكتيريا تنتشر في المياه الراكدة أو صنابير البيوت أو حتى في خلطات تربة الزراعة المعبأة في أكياس.

ودعت وزارة الصحة الأسترالية إلى ضرورة اتباع إجراءات الوقاية السليمة عند زراعة النباتات المنزلية باستخدام الخلطات المعبأة، والتي تتضمن ارتداء قناع الوجه والقفازات، وذلك لتجنب استنشاق تلك البكتيريا القاتلة.