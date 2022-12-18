كيف تولَد الأحكام المُسبقة؟

"النساء حساسات للغاية" أو "الرجال ليس لديهم مشاعر". "الشبكات الاجتماعية خطرة". من ليس لديه أحكام مسبقة؟. الأفكار الجاهزة سلبية في كثير من الأحيان. إذًا من أين تأتي هذه الكليشيهات (الصور السلبية) وكيف يمكن تحويلها؟. هذا ما توضحه لنا في هذا التقرير دلفين أرجنسون، المتخصصة في الذكاء الانفعالي.

الأحكام المسبقة معتقدات أو آراء قمنا بدمجها في نظام تفكيرنا. فهي تأتي إلينا من محيطنا ومن زماننا. إنها تحيزات سمعناها واحتفظنا بها، وغالبًا منذ طفولتنا.

ولكنها أيضًا مؤشر يسمح لنا بتكوين رأي مؤقت. وعلى عكس الأمثلة الشائعة، توضح لنا هذه التعريفات أنّ حكمًا مسبقًا ليس دائمًا سلبيًا بالضرورة. على سبيل المثال: "الرجال أقوياء"، "الفتيات لطيفات" و"النساء متعددات المهام".