فرنسا.. فوضى في مستشفى فرساي إثر هجوم إلكتروني

وأوضح وزير الصحة فرانسوا برون، مساء الأحد، بعد جولة له في المرفق، أنه تمت تعبئة الموظفين في وحدات الإنعاش والعناية المستمرة وأُحضِرَت معدات في إطار التعزيزات، في وقت "لم يتم فيه حتى الآن حصر" هذا الهجوم.

وأشار الوزير إلى أن "آلات الرعاية" تعمل ولكن لا يمكن وصلها بالشبكات، مضيفا: "لذا هناك حاجة إلى مزيد من الأشخاص لمراقبة المرضى في وحدة الإنعاش، وإلى وجود شخص أمام كل غرفة لمراقبة الشاشات".