طرق لتعليم طفلك الامتنان

لا يفهم الأطفال بالضرورة جهد الكبار، فمن منظور الطفل، الكبار دائمًا يفعلون أشياء يعجز الأطفال عن فعلها وبالتالي، لا يدرك الأطفال الجهد الخالص الذي يبذله الكبار.

ونظرًا لأن مهاراتهم لا تزال تتطور، فقد لا يدرك الأطفال أيضًا متى يكون من المهم قول "شكرًا لك"، ولماذا الشكر مهم وبالتالي لا يفهمون تأثير غيابه على العلاقات.

يقدم خبراء وسائل لتعليم طفلك قيمة الامتنان وأهميته من خلال الإستراتيجيات التالية:

ساعد طفلك على معرفة سبب أهمية التعبير عن الامتنان

اسأل طفلك "لماذا تعتقد أنه من المهم أن تقدم الشكر لشخص يفعل شيئًا لطيفًا من أجلك؟ كيف سيشعرون إذا لم تفعل ذلك؟"، ووضح للطفل أن التقدير مجاني ولا يقدر بثمن.