هل اقترب العلم من إيجاد لقاح للخرف؟

الخرف هو مصطلح شامل يشير إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الطريقة التي يعمل بها دماغ الشخص؛ ما يسبب أعراضا تشمل فقدان الذاكرة وتغيرات السلوك وصعوبة التحدث.

وأكثر أشكال الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر، الذي يمثل 60% إلى 80% من حالات الخرف.

ويعاني أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف، مع تشخيص حوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام.