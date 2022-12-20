اكتشاف السبب وراء فقدان الذاكرة المرتبط بالصرع
يؤثر الصرع على نحو 50 مليون شخص حول العالم، وبجانب ما يسببه من نوبات متكررة وحركات لا إرادية، غالبًا ما يصاحب أعراض الصرع، ضعف ملحوظ أو فقدان في الذاكرة.
وهذا العرض أثار الكثير من الحيرة، قبل أن يتمكن باحثون أخيرًا من التوصل إلى العامل المؤثر على الذاكرة لدى مرضى الصرع.
ففي سابقة من نوعها، توصل فريق من باحثي جامعة بون الألمانية إلى آلية معينة في الدماغ يمكن أن تكشف العلاقة بين ضعف أو فقدان الذاكرة ومرض الصرع.
شملت الدراسة تجارب على الفئران لفهم تلك العلاقة، ومن خلال دراسة الخلايا العصبية في منطقة "الحُصين" المعروفة أيضا بـ "قرن آمون" في الدماغ، والتي تلعب دورًا حيويًّا فيما يتعلق بالذاكرة، وخاصة الذاكرة المكانية، إذ تحتوي تلك المنطقة على ما يُعرف بخلايا المكان.
ووجد الباحثون أن منطقة الحصين في الفئران تحتوي على نحو مليون خلية مكانية مختلفة، وتلك الخلايا بدورها تعتمد على تشعبات تتخللها تشابكات عصبية ترتبط بما يتلقاه الدماغ من معلومات وإشارات من الحواس تحفز ما يشبه النبضات الكهربائية عند العمل على معلومات مختلفة تتعلق بالمكان أو الموقع، قبل تخزينها؛ ما يساعد في تذكر المكان في المرة المقبلة.
وفي حالة الفئران المصابة بالصرع، وجد الباحثون أن الخلايا المكانية تكون ضعيفة وتؤثر سلبًا على تحفيز تلك النبضات، مقارنة بغيرها من الفئران السليمة، كما تكون المعلومات المُخزنة أقل تحديدًا، كما لاحظوا أن تلك المشكلة ترتبط بزيادة تدفق ما يُعرف بأيونات الصوديوم في التشابكات العصبية.
وقال "نيكولا ماسالا"، البروفيسور المسؤول عن الدراسة "تمكنت نتائج دراستنا من كشف أن الفئران المصابة بالصرع، كان لديها مشاكل أكبر في التمييز بين الأماكن المألوفة وغير المألوفة".
وفيما يتعلق بإمكانية حل تلك المشكلة، أشار الفريق إلى أن هناك مثبطات يمكن أن تساعد بالفعل، من خلال منع التدفق الزائد لأيونات الصوديوم، وقد أثبتت فاعليتها حقا عند منحها للفران المريضة.
وبجانب التوصل للسبب، توفر الدراسة إمكانية محتملة لإنتاج أدوية جديدة تساعد في استرجاع الذاكرة لدى مرضى الصرع أو تحسينها على الأقل.