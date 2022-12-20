اكتشاف السبب وراء فقدان الذاكرة المرتبط بالصرع

يؤثر الصرع على نحو 50 مليون شخص حول العالم، وبجانب ما يسببه من نوبات متكررة وحركات لا إرادية، غالبًا ما يصاحب أعراض الصرع، ضعف ملحوظ أو فقدان في الذاكرة.

وهذا العرض أثار الكثير من الحيرة، قبل أن يتمكن باحثون أخيرًا من التوصل إلى العامل المؤثر على الذاكرة لدى مرضى الصرع.

ففي سابقة من نوعها، توصل فريق من باحثي جامعة بون الألمانية إلى آلية معينة في الدماغ يمكن أن تكشف العلاقة بين ضعف أو فقدان الذاكرة ومرض الصرع.

شملت الدراسة تجارب على الفئران لفهم تلك العلاقة، ومن خلال دراسة الخلايا العصبية في منطقة "الحُصين" المعروفة أيضا بـ "قرن آمون" في الدماغ، والتي تلعب دورًا حيويًّا فيما يتعلق بالذاكرة، وخاصة الذاكرة المكانية، إذ تحتوي تلك المنطقة على ما يُعرف بخلايا المكان.