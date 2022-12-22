كشف تفاصيل أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي في مصر
كشف رئيس فريق الجراحين الذي أجرى عملية لزراعة الرئة في مصر، الدكتور أحمد مصطفى، عن تفاصيل نجاح إجراء العملية التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الفريق الذي أجرى العملية تألف من أكثر من 30 طبيباً مصريا، باستثناء طبيب واحد فقط ياباني الجنسية.
ولفت إلى أن تلك العملية (زراعة رئة) هي الأولى التي تُجرى في مصر، واستغرقت 14 ساعة، موضحاً أن العملية جرت من متبرع حي.
وبين أن العملية جرت لمريضة تبرعت لها شقيقتها بجزء من الرئة، لافتاً إلى أنه لم تجر أي عمليات زراعة من أشخاص فارقوا الحياة (حديثي الوفاة) حتى الآن.
وأوضح بأن أسباب تأخير إجراء العملية بالرغم من الإعلان عنها منذ 2018 يعود إلى عدة أسباب منها التحضيرات اللازمة وانتشار فيروس كورونا، وأسباب مرتبطة بصعوبة الحصول على متبرعين مناسبين، فلم يكن سهلاً التبرع من شخص حي، فهذا الأمر كان نادراً.
ولفت رئيس فريق الجراحين إلى أن هناك 3 مراكز فقط في العالم نقلت الرئة من متبرعين أحياء، وهي الأصعب، ومصر هي الرابعة التي تُجرى فيها تلك العملية، مشيرا إلى أنه "حتى الآن العملية متاحة في مستشفى عين شمس التخصصي، وهو فقط المرخص له".
وعن إجراء عمليات جديدة، قال مصطفى إنه خلال شهر من الممكن إجراء عملية زراعة رئة لمرضى آخرين، مشيراً إلى أن العملية التي تمت بلغت تكلفتها 2.5 مليون جنيه، وهي أقل تكلفة في العالم.
وذكر أن العمليات حتى الآن، سواء التي تمت أو المُقرر إجراؤها، مجانية تماماً، ومستشفى جامعة عين شمس أخذ التكلفة على عاتقه، بحسب تعبيره.