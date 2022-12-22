كشف تفاصيل أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي في مصر

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الفريق الذي أجرى العملية تألف من أكثر من 30 طبيباً مصريا، باستثناء طبيب واحد فقط ياباني الجنسية.

ولفت إلى أن تلك العملية (زراعة رئة) هي الأولى التي تُجرى في مصر، واستغرقت 14 ساعة، موضحاً أن العملية جرت من متبرع حي.

وبين أن العملية جرت لمريضة تبرعت لها شقيقتها بجزء من الرئة، لافتاً إلى أنه لم تجر أي عمليات زراعة من أشخاص فارقوا الحياة (حديثي الوفاة) حتى الآن.

وأوضح بأن أسباب تأخير إجراء العملية بالرغم من الإعلان عنها منذ 2018 يعود إلى عدة أسباب منها التحضيرات اللازمة وانتشار فيروس كورونا، وأسباب مرتبطة بصعوبة الحصول على متبرعين مناسبين، فلم يكن سهلاً التبرع من شخص حي، فهذا الأمر كان نادراً.