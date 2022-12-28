ما دلالات اللون الأزرق روحيًا؟
يعد اللون الأزرق "اللون المفضل في العالم" إلا أننا أيضًا نستخدم كلمة "أزرق" لوصف الشعور بالإحباط كموسيقى "البلوز" وسلسلة لوحات بيكاسو الزرقاء في أوائل القرن العشرين التي تعكس إحساسًا حزينًا واضحًا، ولكن ما الدلالة الروحانية للون الأزرق؟ إليك ما يقوله الخبراء والأبحاث كما أوضح تقرير من موقع "إم بي جي".
صرحت أخصائية العلاج بالألوان ولاء المهيطب لموقع "إم بي جي" أن درجة اللون الأزرق أساسية، فبينما يرتبط اللون الأزرق الفاتح بالقبول والحقيقة، يتمحور اللونان النيلي والأزرق الداكن حول الحدس.
كما يرتبط اللون الأزرق لدى الروحانيين أيضًا بـ “شاكرا الحلق" وهي مركز الطاقة في الجسم الذي يمثل التعبير عن الذات والتواصل والحقيقة.
ما تأثير اللون الأزرق علينا؟
أشارت الأبحاث إلى أن الأزرق يؤثر على مزاجنا، حيث وجدت دراسة نشرت، العام 2018، في مجلة الطب الصيني أنه عند تطبيقه علاجيًا، أدى اللون الأزرق إلى تحسين قلق طلبة الجامعات الباكستانيين، واكتشفت دراسة أخرى في Journal of Business Research أن متاجر الملابس ذات التصاميم الداخلية الزرقاء حصلت على “تقييمات أكثر ملاءمة ونوايا شراء أعلى من التصاميم الداخلية البرتقالية."
دلالة اللون الأزرق في الحب
إذا كان اللون الأزرق يبدو وكأنه لون أو موضوع منتشر في علاقتك، فقد يكون لديك أنت أو شريكك هالة زرقاء، أي ان العلاقة شديدة التواصل والتماسك.
ويقول المؤلف الروحي شانون كايزر:" نظرًا لأن اللون الأزرق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقيقة، فإنه يفسح المجال للانفتاح والصدق والنقاء والتعبير والتواصل."
ووفقًا للمدونة الروحية كاريشما هيرا، فإن الأشخاص الذين لديهم هالات زرقاء جديرون بالثقة في العلاقات، ومبدعون، وهادئون، ومستقرون، و"لديهم ما يكفي من ضبط النفس للتحدث إليكم باحترام".
كما تلاحظ قارئة الهالة ميغان ميكايلا فايرستر (المعروفة أيضًا باسم ميستيك ميكايلا)، أن هؤلاء الأشخاص يعرفون أيضًا ما يجب عليهم فعله لجعل شخص ما يشعر بالحب والراحة، ويقدمون المساعدة في العلاقات أكثر من تلقيها.
دلالة الأزرق في الفونغ شواي
أوضحت مستشارة الفونغ شواي كاتي روجرز أن اللون الأزرق يرسخ الهدوء في المنزل "إنه لون السماء والمحيط، وبالتالي يعطي إحساسًا بالاتساع.
كما تشرح أن بعض دلالاته الأخرى في الفونغ شواي تشمل الحقيقة والتواصل والسلام والهدوء والتناغم الروحي، محذرة أنه يجب تجنب هذا اللون إذا كنت عرضة للشعور بالحزن أو الوحدة في المنزل.
الهالة الزرقاء
تشير الهالة الزرقاء (الكوبالت) إلى حدس عميق وروحانية، وأن ذوي الهالات الزرقاء" يتشاركون ارتباطًا قويًا بالمجهول،ىىىثل ويتمتعون بعمق الحياة كما يستخدمون خيالهم وحكمتهم وحدسهم وإبداعهم للتعبير عن أنفسهم".
ولكن لا يُنظر دائمًا إلى الظلال الداكنة من اللون الأزرق بشكل إيجابي للغاية، حيث يمكن أن تشير الهالة الزرقاء القاتمة إلى صعوبة التعبير عن نفسك.