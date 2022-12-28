ما دلالات اللون الأزرق روحيًا؟

يعد اللون الأزرق "اللون المفضل في العالم" إلا أننا أيضًا نستخدم كلمة "أزرق" لوصف الشعور بالإحباط كموسيقى "البلوز" وسلسلة لوحات بيكاسو الزرقاء في أوائل القرن العشرين التي تعكس إحساسًا حزينًا واضحًا، ولكن ما الدلالة الروحانية للون الأزرق؟ إليك ما يقوله الخبراء والأبحاث كما أوضح تقرير من موقع "إم بي جي".

صرحت أخصائية العلاج بالألوان ولاء المهيطب لموقع "إم بي جي" أن درجة اللون الأزرق أساسية، فبينما يرتبط اللون الأزرق الفاتح بالقبول والحقيقة، يتمحور اللونان النيلي والأزرق الداكن حول الحدس.

كما يرتبط اللون الأزرق لدى الروحانيين أيضًا بـ “شاكرا الحلق" وهي مركز الطاقة في الجسم الذي يمثل التعبير عن الذات والتواصل والحقيقة.