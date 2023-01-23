"الصحة" تعلن البلدان الأكثر وفيات بأمراض القلب الناتجة عن الدهون المتحولة
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الدول الأعلى في معدل الوفيات بسبب أمراض القلب الناتجة عن استخدام الدهون المتحولة في الأغذية، بينها دولة عربية.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، إنها خلصت إلى أن 5 مليارات شخص في العالم يفتقرون إلى الحماية من الدهون المتحوّلة، ما يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض القلب والوفاة.
وأشارت إلى افتقار 9 بلدان من أصل 16 بلداً، تسجل فيها أعلى نسبة تقديرية من وفيات أمراض القلب التاجية الناجمة عن تناول الدهون المتحوّلة، إلى سياسات قائمة على أفضل الممارسات.
ولفتت إلى أن البلدان الـ9 هي: أستراليا وأذربيجان وبوتان وإكوادور ومصر وإيران ونيبال وباكستان وجمهورية كوريا.
ونوهت بأنها دعت أول مرة في عام 2018 إلى القضاء على الدهون المتحوّلة المنتجة صناعيا في العالم، وحدّدت عام 2023 موعدا لتحقيق تلك الغاية، تضاعف عدد السكان المستفيدين من سياسات قائمة على أفضل الممارسات نحو ستة أضعاف.
وأشارت إلى تنفيذ 43 بلدًا حتى الآن سياسات قائمة على أفضل الممارسات للقضاء على الدهون المتحولة في الأغذية، فاستفاد من الحماية 2,8 مليار شخص في العالم.
ويشيع استخدام الدهون المتحوّلة المنتجة صناعيا (وتسمى أيضا الأحماض الدهنية المنتجة صناعيا)، في الأغذية المعبأة والمخبوزات وزيوت الطهي والولائم.
ويعزى حدوث نحو 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب أمراض القلب التاجية كل عام في العالم إلى تناول الدهون المتحوّلة.