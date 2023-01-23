"الصحة" تعلن البلدان الأكثر وفيات بأمراض القلب الناتجة عن الدهون المتحولة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الدول الأعلى في معدل الوفيات بسبب أمراض القلب الناتجة عن استخدام الدهون المتحولة في الأغذية، بينها دولة عربية.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، إنها خلصت إلى أن 5 مليارات شخص في العالم يفتقرون إلى الحماية من الدهون المتحوّلة، ما يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض القلب والوفاة.