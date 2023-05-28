اكتشاف علاقة عجيبة بين الاضطرابات وعمل الدماغ

ودرس العلماء باستخدام تخطيط الدماغ المغناطيسي تأثير الاضطراب والديناميكا الحرارية في وظائف الدماغ لدى 89 متطوعًا، لقياس الإشارات الكهربائية للخلايا العصبية خلال ميللي ثانية مقارنة بطريقة التصوير بالرنين المغناطيسي التي تستغرق بضع ثوان، وبعد ذلك أنشأ الباحثون أنموذجًا كاملًا للدماغ.

وأظهرت النتائج أن لاضطراب الدماغ أهمية كبيرة لنقل الطاقة والمعلومات بفاعلية عالية داخل الدماغ وكذلك في المكان والزمان، وحفز هذا الاكتشاف العلماء لاستخدام النتائج كمؤشر بيولوجي لتحديد أمراض مثل الشلل الرعاش (باركنسون) ومرض همنغتون.