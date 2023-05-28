اكتشاف علاقة عجيبة بين الاضطرابات وعمل الدماغ
اكتشف علماء أن الاضطراب يسرّع عمل الدماغ، حيث تنتقل الإشارات عبر الخلايا العصبية إلى جميع مناطق الدماغ بسرعة.
ونشر علماء مركز الدماغ والإدراك وجامعة أكسفورد، اكتشافهم الحديث في مجلة "Communications Physics"، وفقًا لما ذكر موقع "صحافة العرب" الإلكتروني.
وأوضح العلماء أن الاضطراب عادة ما يرتبط بالاهتزازات أثناء الرحلات الجوية، إلا أن الاضطراب يعتبر مبدأ أساسيًا من مبادئ الطبيعة، ويضمن نقل الطاقة والمعلومات بفاعلية في المكان والزمان بسبب خلطها.
ودرس العلماء باستخدام تخطيط الدماغ المغناطيسي تأثير الاضطراب والديناميكا الحرارية في وظائف الدماغ لدى 89 متطوعًا، لقياس الإشارات الكهربائية للخلايا العصبية خلال ميللي ثانية مقارنة بطريقة التصوير بالرنين المغناطيسي التي تستغرق بضع ثوان، وبعد ذلك أنشأ الباحثون أنموذجًا كاملًا للدماغ.
وأظهرت النتائج أن لاضطراب الدماغ أهمية كبيرة لنقل الطاقة والمعلومات بفاعلية عالية داخل الدماغ وكذلك في المكان والزمان، وحفز هذا الاكتشاف العلماء لاستخدام النتائج كمؤشر بيولوجي لتحديد أمراض مثل الشلل الرعاش (باركنسون) ومرض همنغتون.