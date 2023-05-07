الأردن يلغي "طوارىء كورونا" بوقف العمل بقانون الدفاع

صدر في الأردن مساء الأحد، مرسوم ملكي، بالموافقة على وقف العمل بـ"قانون الدفاع" ما يعني إلغاء حالة الطوارىء التي فرضتها المملكة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل 3 سنوات.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023".

وكان قانون الدفاع فُعّل في آذار/مارس 2020، بالتزامن مع بدء تأثر المملكة بجائحة كورونا، وهو قانون مخصص لوقت الأزمات والكوارث، ويعطي الحكومة صلاحيات واسعة لإعلان حالة الطوارىء وفرض حظر على تنقل الأفراد والأشخاص وإغلاق للمؤسسات العامة والخاصة وتعطيل القوانين.

وجاء ذلك بعد يومين من إعلان منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.