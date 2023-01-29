دراسة: انتظام النوم يخفف من خطر الإصابة بسرطان الرئة

تتزايد الأدلة العلمية على أهمية النوم على الصحة كل عام، حيث كشفت دراسة حديثة، العلاقة بين النوم والإصابة بسرطان الرئة، مشيرة إلى أن عدة عوامل منها نوعية النوم تحدد مدى قابلية الإنسان للإصابة بهذا النوع من السرطانات.

وقال موقع "سانتي سيرنات" الفرنسي، الذي نقل نتائج الدراسة، إنّ "النوم ركن من أركان الصحة إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني، لكن ليس فقط أي نوم، حيث أنّ هناك، أثناء النوم، عدة معايير أساسية منها مقدار النوم ونوعيته، واحترام الإيقاع اليومي لساعات النوم وما إذا كانت ليلا أو نهارا، وهي كلها عوامل أساسية محددة لدرجة الإصابة بسرطان الرئة".