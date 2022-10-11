دراسة: خمول البعوض يوفر طرقا جديدة لمكافحة الملاريا

توصل فريق بحثي أمريكي- أفريقي، في دراسة تجريبية، إلى أن خمول أنواع من حشرات البعوض المسببة للملاريا، يوفر طرقا جديدةً لمكافحة المرض، حسب مجلة "نيتشر إيكولوجي آند إيفوليشن" البريطانية للبحوث العلمية.

ودرس الفريق البحثي المختص في علم الحشرات، من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية " نيايد" في الولايات المتحدة، ومركز أبحاث الملاريا "MRTC" في جمهورية مالي، دورة حياة نوع من البعوض الناقل للملاريا في منطقة الساحل الأفريقي، ويسمى "الأنوفيلة الغامبية".

واكتشف الباحثون أن هذا النوع من البعوض، يصبح خاملا في شهور الصيف الجافة، وذلك في عملية تعرف باسم "السبات الصيفي"، حيث من خلال فترة خموله يوقف نموه وتكاثره، وبذلك يطيل فترة حياته لأشهر.