بيانات جديدة تشير لدور كلاب الراكون في نقل كورونا

قال باحثون دوليون إن البيانات المتعلقة بالأيام الأولى لجائحة كورونا، والتي نشرها علماء صينيون لفترة وجيزة على قاعدة بيانات، تقدم معلومات عن نشأة الجائحة بما في ذلك الإشارة إلى دور كلاب الراكون في انتقال فيروس كورونا إلى البشر.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019 مع اشتباه كثيرين في دور سوق للحيوانات الحية في ذلك قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من 7 ملايين نسمة حتى الآن.

ونشر باحثون دوليون مسودة تقرير بناء على تفسيرهم للبيانات أمس الإثنين وذلك بعد تسريبات لنتائجهم في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي واجتماع مع منظمة الصحة العالمية شارك فيه علماء صينيون ودوليون.

وحثت منظمة الصحة العالمية الصين على نشر المزيد من المعلومات.